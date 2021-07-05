В Югре завершили ремонт центра питания Фаинского месторождения

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«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Асомкинская», благодаря которой Фаинское нефтяное месторождение в ХМАО-Югре обеспечивается электроэнергией. Энергетики провели целый комплекс мероприятий, способствующих повышению надежности функционирования основного оборудования питающего центра. В целом на ремонт компания выделила порядка 3,7 миллиона рублей.

На проведение сложных с точки зрения логистики работ специалистам потребовалось меньше месяца. Ремонт центра питания начался 10 июня, а завершился уже 5 июля. Из-за того, что Фаинское месторождение находится отдаленно от автодорожной сети, план капитального ремонта подстанции «Асомкинская» энергетики сформировали с учетом паводковой обстановки в регионе, а также графика работы понтонной переправы через протоку Юганская Обь.

Несмотря на проводимые работы, потребителям не пришлось снижать нагрузку электроэнергии благодаря тому, что объекты нефтедобычи были переведены на резервные схемы энергоснабжения. В июне отпуск электроэнергии для добывающей инфраструктуры Фаинского нефтепромысла составил порядка 5,23 миллиона кВт*ч.

Отметим, что для энергокомпании ХМАО-Югра является ключевой территорией, в структуре ее энергопотребления регион занимает 70%. От надежной работы объектов зависят бесперебойная добыча нефти и газа, стабильная транспортировка углеводородов, непрерывное функционирование перерабатывающих предприятий автономии. Так, на ремонтную кампанию, направленную на повышение надежности электроснабжения потребителей и подготовку региона к осенне-зимнему периоду, компания заложила около 925 миллионов рублей.