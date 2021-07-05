Участок автодороги «Сургут – Нижневартовск» отремонтируют до конца лета Фото: Юлия Кучеренко

Важный участок транспортной системы Югры отремонтируют в ближайшее время в Югре. С 155 километра по 165 километр автомобильной дороги «Сургут – Нижневартовск» будет приведено в нормативное состояние по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

По информации пресс-центр Правительства Югры стоимость работ составит около 216,4 миллиона рублей, средства выделены из федерального и регионального бюджетов. На участке автотрассы планируют уложить 82 тысячи квадратных метров нового дорожного покрытия.

На сегодняшний день уже выполнены работы по фрезерованию старого покрытия, устройству выравнивающего слоя, производится укладка верхнего слоя дорожного полотна с применением новых технологий. Особенность нового, высокопрочного покрытия - более длительный срок эксплуатации и низкий уровень шума при движении транспорта.

Ремонтные работы ведутся на трёх участках трассы «Сургут – Нижневартовск» общей протяженностью 33 километра, специалисты планируют завершить их до конца лета.