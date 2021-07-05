Руководитель охранного предприятия Сургута ответит в суде за долги по зарплате Фото: pixabay.com

В Сургуте завершено расследование уголовного дела против учредителя одного из охранных предприятий города, который задолжал работникам зарплату.

Учредитель и фактический руководитель охранного предприятия Сургута, не выплатил заработную плату троим работникам за сентябрь – ноябрь 2020 года. Как сообщают следователи, долг перед работниками составил 125 тысяч рублей, несмотря на то, что сентября 2020 по июнь 2021 года на счета предприятия поступило несколько десятков миллионов рублей. Но руководитель решил тратить деньги на другие нужды.

Обвиняемый признал вину и после возбуждения уголовного дела возместил задолженность полностью, но это не помешало следователям собрать доказательства его вины. Уголовное дело направлено в суд.