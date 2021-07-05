Житель Нижневартовска заплатил приличную сумму за несостоявшийся интим Фото: pixabay.com

В Югре за сутки зарегистрирован 31 случай мошенничества, жители региона перевели на счета киберпреступников 3,5 миллиона рублей. Самой крупной суммы лишилась жительница Кондинского района, она перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей. В телефонном разговоре женщину убедили оформить сразу два кредита и перечислить деньги по нескольким номерам телефона. Доверчивая югорчанка так и сделала, после чего поняла, что её обманули.

А вот житель Нижневартовска в мечтах о приятном вечере в компании незнакомых девушек потерял бдительность. Нашёл подходящее объявление и перевёл предоплату за предстоящие интим-услуги и в итоге потерял 46 тысяч рублей. В Нягани мужчина ждал выигрыша, доверившись аферистам и выполнив все их указания. Но вместо поступлений с карты потерпевшего пропали 72 тысячи рублей.

Ещё одной югорчанке позвонили якобы сотрудники ФСБ и службы безопасности банка. Они сообщили о том, что мошенники на её имя оформляют кредит, для того, чтобы не допустить потерю ей посоветовали оформить встречный кредит. Таким образом, женщина потеряла 400 тысяч рублей. А вот сургутянин решил отправиться в поездку на автомобиле до Уфы. Нашёл попутчика через "Бла бла кар" и перешел по ссылке, ввёл предоплату, а с карты вдруг ушло 30 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.