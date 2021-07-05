Ливневая канализация Нижневартовска не справляется с объемом осадков Фото: паблик "ЧП [В] Нижневартовске"

Дорожные службы Нижневартовска еле-еле справляются с последствиями непогоды. Из-за обильных осадков коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Сотрудники МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» патрулируют улицы города для оценки работоспособности ливневых стоков.

- Задействовано четыре бригады и спецтехника. В местах, где засорилась ливневка, оперативно проводятся мероприятия по очистке. К сожалению, осадков много и на некоторых участках городских дорог ливневая канализация справляется не сразу с тем объемом воды. По предварительным данным, в городе с начала понедельника выпала половина месячной нормы осадков, - прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Лях.

Сейчас на некоторых участках города дорожные бригады вынуждены открыть люки для большей пропускной способности стока. Но как сообщают специалисты, это сделано на тех участках дорог, где открытый люк не опасен для дорожного движения и пешеходов.