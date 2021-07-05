За вымогательство и оскорбление власти задержан житель Нягани Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нягани возбуждено уголовное дело против 28-летнего местного жителя. Его задержали за оскорбление представителя власти и вымогательстве. По информации следственных органов в июне этого года подозреваемый, находился в 4 микрорайоне города, где проводилось выездное совещание по вопросам формирования комфортной городской среды с участием жителей района. Мужчина воспользовался ситуацией и во всеуслышание, публично обматерил представителя Администрации.

Кроме того, с мая по июнь 2021 года подозреваемый, вместе с двумя соучастниками, избили руками и ногами по телу и голове директора одного из муниципальных учреждений Нягани. При этом преступник требовал у мужчины 500 тысяч рублей, угрожая при этом расправится с его родственниками.

По месту жительства подозреваемого и его соучастников проведены обыски, а самого преступника заключили под стражу. По уголовному делу продолжается расследование.

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