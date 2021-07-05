От столкновения двух авто в Нижневартовке пострадал пятилетний мальчик Фото: ГИБДД России

За выходные в Югре зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир. На улице 2П-2 Западный промышленный узел в Нижневартовске 36-летний водитель автомобиля «Тойота», не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди «Хендаем». В аварии пострадал пятилетний мальчик - пассажир, он получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 25 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 16 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 189 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 63 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД округа напоминает водителям о безопасной скорости движения, ремнях безопасности и призывает к соблюдению правил дорожного движения.