Директор автошколы в Урае осуждена за мошенничество Фото: pixabay.com

Директора Урайской автошколы признали виновной в коммерческом подкупе, мошенничестве и оскорблении, а также применении насилия к полицейскому. По информации следственного комитета, подсудимая, являясь учредителем и генеральным директором автошколы, в октябре 2018 года получила от одного из местных жителей 25 тысяч рублей за выдачу свидетельства об обучении категории «С». Фактически мужчина никакого обучения не прошёл. А в январе – феврале 2019 года подсудимая, зная об истечении срока аренды земельного участка, используемого в качестве автополигона набрала группу на обучение средств категории «В». При этом, женщина получила от 8 учеников деньги за обучение в сумме 250 тысяч рублей, которые потратила по своему усмотрению. Но при этом, люди обучение не прошли и вынуждены были учится в других автошколах.

Кроме того, в сентябре 2019 года, при проведении обыска в автошколе из-за мошенничества, женщина пыталась помешать полицейскому и бить его руками в грудь. А затем обматерила оперуполномоченного.

Суд назначил ей наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, в зале суда женщину заключили под стражу. Также директор должна выплатить компенсации морального вреда и возмещения ущерба от мошенничества.