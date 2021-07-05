В Пыть-Яхе трое парней обокрали автомобиль, сняв даже дворники и фары Фото: Татьяна Коркина

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 113 преступлений. Одно из них произошло в Радужном. Там, задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в незаконном хранении наркотиков. У злоумышленника нашли свёрток с веществом массой 1,275 грамма. Ещё одно преступление произошло в Ханты-Мансийске. В дежурную часть поступило сообщение из РКЦ города о том, что при проверке обнаружена поддельная купюра номиналом 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Нижневартовска нашли подозреваемого, который с дачного участка украл два насоса, электрокабель и 10 алюминиевых листов на общую сумму 30 тысяч рублей. А в Когалыме 31-летний подозреваемый из подъезда дома по улице Ленинградская угнал чужой велосипед, стоимостью 20 тысяч рублей. В Сургутском районе велосипед, стоимостью 4 тысячи рубелей, также похищен из подъезда. Но, в этом случае преступник, чтобы украсть транспорт, перерезал удерживающий трос.

В Пыть-Яхе оперативники выяснили, что трое подозреваемых обокрали автомобиль. Они вынесли почти всё, что можно: магнитофон, фары, дворники, решётку радиатора, четыре модуля катушки зажигания, зеркала заднего вида, аккумулятор, приборную панель, рамку приборной панели, задние габариты, динамики, спойлер, воздушный фильтр, пуско-зарядное устройство, набор ключей, навигатор и даже руль.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.