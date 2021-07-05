Коронавирус в Югре. Последние новости на 5 июля 2021 года: скончались 2 человека Фото: pixabay.com

Новые случаи заболевания коронавирусом в Югре продолжают регистрироваться ежедневно. Отмечается рост заболеваемости и за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 146 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Больше всего заболевших за день в Сургуте – 29 человек. За сутки на ковид обследовано 5 282 человека.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 89 пациентов тяжелое, 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, фиксируется рост смертей от коронавируса. За минувшие сутки скончались ещё 2 человека, а за весь период пандемии от COVID-19 умерли 815 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 32 человека, за весь период пандемии вылечились 58 173 югорчанина.

При этом, в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Мы писали, что в Нягани от COVID-19 привились 9 500 человек.

В России выявлено 25 142 новых случая коронавируса за сутки, всего зарегистрировано 5 610 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 5 068 901 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.