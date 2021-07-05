Погода в Югре на 5 июля 2021 года: дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 5 июля 2021 года: температура воздуха днём +18,+23 °С, по восточным районам +12,+17 °С. Температура ночью +5,+10 °С, по восточным районам +11,+16 °С. Облачно, небольшой, местами умеренный, по юго-западным и восточным районам сильный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, при грозе порывы до 15-18 м/с. Югорские синоптики прогнозируют в течение суток: сильный ливень, грозу и ветер порывами до 23 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +18,+20 °С, ночью +8,+10 °С. Облачно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В этот день примечали приметы погоды. Если шел дождь - это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.