Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 4 июля 2021 года увеличилось на 146 человек

Заболело еще 146 человек Фото: Мария Толстихина

По данным оперативного штаба ХМАО на 4 июля 2021 года, за минувшие сутки в округе зафиксировано 146 случаев заболевания коронавирусом. Общее число болеющих в Югре теперь составляет 60 433 человек.

С пневмонией сейчас находятся 30 человек, с симптомами ОРВИ – 115, в бессимптомной форме заболевания – 1 житель. Выздоровели за все время 58 173 человека, умерли 815.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 5 610 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 925 летальных исходов, выздоровел 5 068 901 человек.