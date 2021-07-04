Блогера из Нягани задержали за оскорбление власти

Фото: личная страница Талеха Насибова во "Вконтакте" Фото: соцсети

В ХМАО полиция арестовала блогера из Нягани Талеха Насибова, ведущего паблика «Людской», где молодой человек высказывается на общественные и политические темы. Сейчас Талеха обвиняют в вымогательстве и оскорблении представителя власти. Эту информацию подтвердили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Югре.

Насибов вместе с подельниками подозревается в вымогательстве денег в размере полумиллиона рублей у директора муниципального учреждения из Нягани. Также на молодого человека написано заявление за оскорбление представителя власти. Уголовное дело возбуждала полиция, а затем материалы были переданы в следственный комитет.

Блогер известен своими скандальными видеороликами, в которых он резко высказывается на ту или иную тему. Чаще всего это конкретные лица и организации. Так, к примеру, недавно блогер заснял конфликт водителя с Кавказа и сотрудников ГИБДД Нягани.