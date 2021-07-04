Власти Сургута обсудили дальнейшее развитие парка «За Саймой»

Участники собрания отказались от идеи постройки футбольного поля Фото: соцсети

На совещании в думе Сургута обсудили проблемы благоустройства парка «За Саймой». Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Пахотин. Каждый из депутатов выразил свое видение будущего парка.

Участники собрания отказались от идеи постройки футбольного поля в парке. Посчитали, что парк – это все-таки место для отдыха, а не только спорта. Запланировано сделать на территории три объекта: детская и спортивная площадки, а также набережная на берегу Саймы.

Местные жители также приняли участие в обсуждении Сами сургутяне проголосовали за появление на территории парка велосипедных дорожек. Однако проложить их необходимо так, чтобы минимизировать урон экосистеме.