Прогноз погоды в ХМАО на 4 июля 2021 года: местами кратковременные дожди

Днем до +30 градусов Фото: Мария Толстихина

Сегодня, 4 июля, на территории Югры облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов - кратковременный дождь, на юго-востоке сильный дождь и даже гроза. Ветер северо-восточный 7 –12 м/с, днем порывы могут досигнуть 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +14,+19 °С, в северо-западных и восточных районах +7,+12 °С, днем +19,+24°С, в северо-западных районах до +13 °С, на юго-востоке до +30 °С.

В этот день, 4 июля 2021 года, отмечается народный праздник - Ульянов день, Терентий. Православная церковь вспоминает мученика Иулиана Тарсянина. В народе принято вспоминать легенду о двух возлюбленных, которые долго не могли встретиться. Ульян ждал свою даму сердца на лугу, а она его — на берегу реки. Как только юноша подбирался ближе к ней, девушка убегала на луг по другой тропинке, так продолжалось до бесконечности.