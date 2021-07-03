Прогноз погоды в Югре на 3 июля 2021 года: ожидается гроза

В Югре сегодня, 3 июля, ночью местами кратковременный дождь, гроза, по восточной половине преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура +13,+18 °С, местами +7,+12 °С, по юго-западным районам до +23°С. Днем кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер восточный умеренный, местами сильный. Температура +25,+30 °C, местами до +35 °, по северной половине +19,+24 °С.

В этот день почитается память священномученика Мефодия, епископа Патарского. В народе этот день называли Паутинный, потому что погоду предсказывал паук. Если в этот день он не раскидывает сетей - будет дождь или буря. А если снова плетет паутину - перемена погоды к лучшему. Очень часто этот день бывает дождливый, с грозой. Дождь в этот день мог "предсказать" не только паук. Если муравьи прячутся в кучи - жди сильного ветра, дождя, грозы; жаба в траву выползла - тоже ожидай дождя.