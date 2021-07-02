Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 июля 2021 года увеличилось на 132 человека Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в регионе подтверждено 132 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. С марта прошлого года в Югре зарегистрировано 60 148 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3563,74 случая на 100 тысяч населения. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 19 случаев, 18-29 лет – 17 случаев, 30-49 лет – 54 случая, 50-64 лет – 30, старше 65 лет – 9. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 116 случаев, 13 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 поставлен диагноз пневмония, у 5 человек зафиксировано бессимптомное течение болезни. Контакт установлен в 122 случаях, по 9 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 9 349 жителей региона, сняты с наблюдения – 229 849 человек. За сутки на COVID-19 обследован 5 195 человек, всего прошли обследование 1 819 424 жителей Югры.

Больше всего случаев коронавируса за день зарегистрировано: в Сургуте – 24; Ханты-Мансийске – 15; Нягани – 14; Нижневартовске – 13. Также случаи заболевания выявлены: в Нефтеюганске – 11; Советском районе – 10; Югорске – 7; Лангепасе – 6; Нефтеюганском районе – 5; Урае – 5; Сургутском районе – 4; Пыть-Яхе – 4; Мегионе – 3; Нижневартовском районе – 3; Кондинском районе – 3; Октябрьском районе – 2; Радужном – 2; Когалыме – 1.

Состояние 92 пациентов по-прежнему тяжёлое, 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 810 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 72 человека, за весь период пандемии вылечились 58 062 югорчанина.

На сегодняшний день в России выявлено 5 538 142 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки – 23 543 новых случая. За весь период выписан по выздоровлению 5 017 321 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.