В Нефтеюганске будут судить наркосбытчика из столицы Фото: pixabay.com

Нефтеюганская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против 34-летнего жителя Москвы. Он обвиняется по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере".

Следователи выяснили, что осенью прошлого года обвиняемый решил подзаработать и заняться распространением наркотиков. Он купил вещества, которые в расфасовывал на мелкие партии и размещал в «тайниках» в различных городах России, в том числе и Нефтеюганске.

Часть крупных партий наркотиков мужчина хранил в специально оборудованных «тайниках» расположенных в его машине, а другую часть расфасованных наркотиков хранил у себя. Но правоохранительные органы смогли задержать мужчину и изъяли у него больше 22 килограмм синтетики.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый мужчина арестован.