В Нижневартовске водитель насмерть сбил мужчину Фото: ГИБДД России

За вчерашний день в округе зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, 1 – получил травмы.

На улице Мира в Нижневартовске 21-летний водитель автомобиля «Мазда» сбил пешехода, перебегавшего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате аварии 61-летний мужчина-пешеход, от полученных травм скончался.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 38 – за нарушение требований к перевозке детей.

Полиция Югры обращает внимание водителей и пешеходов на соблюдение правил дорожного движения, ведь нарушения, зачастую, приводят к трагедии.