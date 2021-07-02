В Ханты-Мансийске появляется еще больше работающей молодежи Фото: Молодежный центр

В окружной столице появляется ещё больше работающей молодёжи. Молодые люди проявляют всё большее желание трудится, поэтому власти города увеличили количество рабочих мест для подростков. Молодёжный центр трудоустраивает несовершеннолетних в течение всего года, а ребята работают на благо города и зарабатывают деньги на свои личные нужды. Летом спрос на работу заметно возрастает, это связано с тем, что у ребят появляется больше свободного от учёбы времени.

Молодежь занимается озеленением и благоустройством парковых зон и городских улиц, в день ребята трудятся два с половиной часа при пятидневной рабочей неделе. С каждым из них заключаются срочные трудовые договоры, ведутся личные дела, заполняются трудовые книжки, выдаётся спецодежда. За полный рабочий месяц подростки получают 7 651,21 рублей.

- В Городском молодежном центре я работаю с 2018 года, мне нравится, что у подростков есть такая возможность заработать деньги на карманные расходы, а также за это время у меня появилось много новых друзей и знакомых, - рассказал участник молодёжного трудового отряда Михайлюк Артём.