Югорчанин мечтал о породистом щенке, но доверился продавцу-аферисту Фото: pixabay.com

За минувший день в Югре зарегистрировано 12 случаев мошенничества. Жители региона перевели на счета аферистов больше 1 миллиона рублей. Так, мужчина из Нижневартовска потерял почти 20 тысяч рублей, желая купить щенка породы Шпиц через интернет.

А житель Нефтеюганска хотел стать счастливым обладателем мотоцикла, но продавцом оказался мошенник. Югорчанин поверил ему и лишился 150 тысяч рублей.

В Советском районе женщина в одной из социальных сетей повелась на просьбу от знакомого, который попросил её занять 12 тысяч рублей. Югорчанка и подумать не могла, что на связи мошенник, который взломал страничку друга. Добродушная жительница округа поверила и в итоге лишилась накоплений.

Четверо югорчан пострадали от рук аферистов по стандартной схеме. Им позвонили аферисты и сообщили о якобы подозрительных операциях по счетам. Наивные жители перевели больше 100 переводов, чтобы не расстаться со своими финансами.