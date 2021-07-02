Сборная команда Югры лидирует в пожарно-спасательном спорте Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Всю неделю, действующие чемпионы страны по пожарно-спасательному спорту – команда Югры, боролись за путёвку на всероссийские соревнования в межрегиональном этапе. Спортивное мероприятие проходило в Оренбурге на одноименно стадионе. Всего участвовало 9 сборных команд главных управлений МЧС России.

С начала состязания и на протяжении всех соревнований сборная региона оставалась в числе лидеров. А в заключительный день состоялся финальный этап состязаний - дисциплина боевое развертывание. Итог этапа полностью зависел от слаженности действий команды. Главная задача финального этапа – запустить мотопомпу, соединить насос и резервуар с водой, развернуть пожарные рукава и подать воду на тушение условного очага. Для победы, как и в других командных соревнованиях, необходимо всё выполнить правильно, показав при этом лучшее время.

По результатам всех выступлений и команду Югры объявили победителем соревнований и теперь сборной округа, после небольшого отдыха, предстоит усиленная подготовка к Чемпионату страны по пожарно-спасательному спорту.