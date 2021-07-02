Кражи и наркотики: за сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений, по горячим следам раскрыто 35.

В Нягани в районе «Городского родника» остановили автомобиль «Тойота Королла», в котором между пассажирским и водительским сиденьями, нашли свёрток изоленты с наркотиком мефедроном массой 1,002 грамма. Наркотик принадлежит 31-летнему жителю Нягани, против него возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В полицию Советского района обратилась 40-летняя девушка и рассказала, что кто-то находясь на территории базы украл дизельный двигатель , механическую коробку передач и блок предохранителей, общей стоимостью 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ведётся проверка.

Сотрудники уголовного розыска Урая нашли 50-летнего подозреваемого, который украл велосипед со двора дома во 2 микрорайоне, стоимостью 10 тысяч рублей. Нарушитель находится под подпиской о невыезде. Аналогичное преступление совершил подросток в Ханты-Мансийске и также находится под подпиской о невыезде.

Сотрудниками уголовного розыска Сургута задержана женщина, которая в торговом зале магазина по улице 30 лет Победы, украла продукты и колонки на 9 тысяч рублей. Ранее судимая за грабеж подозреваемая находится под подпиской о невыезде.