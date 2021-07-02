В Нягани от коронавируса привились 9 500 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Нягани от коронавируса привились 9 500 человек. Как сообщают медики, в 96% случаев реакций после вакцинации не диагностировано. Среди тех, кто поставил вакцину также не выявлено повторных случаев заражения ковидом. В некоторых эпизодах пациенты сообщают о незначительной боли в руке, в месте укола, боли в мышцах, повышении температуры тела до 38 градусов. Все симптомы проходят через 1-2 дня.

- Сегодня все больше пациентов проявляют активную позицию в вопросах сохранения здоровья и обращаются к медицинским работникам для проведения иммунизации. Вакцинация проводится в два этапа, - рассказывает Алена Шульга, заведующая отделением профилактики.

Алена Шульга также добавила, что перед проведением инъекции обязателен осмотр врача и заполнение специальной анкеты о состоянии здоровья. В начале июля в Нягань поступит очередная партия вакцины. На сегодняшний день от COVID-19 в Нягани лечатся больше 80 человек.