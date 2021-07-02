Дело сургутского врача, который брал взятки с пациентов передали в суд Фото: pixabay.com

Заведующего урологическим отделением Сургутской окружной клинической больницы обвиняют в нескольких преступлениях. Следователи завершили расследование уголовного дела.

С ноября 2017 года по март 2020 года обвиняемый, работая врачом-урологом и занимая должность заведующего урологическим отделением больницы, получал от обратившихся на приём пациентов взятки за внеочередные госпитализацию и операции. Не желая ждать очередь, которая могла затянуться на несколько месяцев, люди соглашались на все условия медика. При этом они не сообщали никуда о преступлении, так как боялись не получить жизненно необходимую медицинскую помощь.

В итоге обвиняемый получил взятки от 13 пациентов в размерах от 5 до 80 тысяч рублей на общую сумму 450 тысяч рублей. Кроме того, в марте 2020 года от одного обратившегося врач получил 30 тысяч рублей за помощь в госпитализации в другое отделение Сургутской окружной больницы, которую оказать не мог и не оказывал, а пациента госпитализировали на общих условиях.

На имущество обвиняемого наложен арест. Он свою вину не признал, следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело направлено в суд.