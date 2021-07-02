В Нижневартовске за кражу ювелирных украшений задержали мужчину Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нижневартовска обратилась 67-летняя местная жительница, которая рассказала, что из её квартиры пропали ювелирные украшения.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали ранее не судимого безработного 49-летнего подозреваемого. Как выяснилось, мужчина незаконно залез в чужую квартиру, подобрав ключи утащил золотую цепочку, браслет и кулон. Женщина оценила ущерб в 30 тысяч рублей. А по словам злоумышленника, краденное он хотел сдать в ломбард, но его задержали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело, преступнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. На время расследования подозреваемый будет находится под подпиской о невыезде.