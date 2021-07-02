В Сургуте планируется обновить одиннадцать километров труб Фото: Администрация Сургута

В Сургуте стартовала кампания по подготовке к осенне-зимнему периоду, которая началась почти сразу после отопительного сезона. Сейчас специалисты меняют сети на улице Привокзальной. Планируют начать работы на улице Бажова, Нефтяников, Югорской, Мелик-Карамова. Всего в этом году в городе планируется обновить 11 километров труб, это на 1,5 километров больше, чем в прошлом году. Кроме ремонта и замены сетей тепло- и водоснабжения, оборудования на городских котельных, планово-профилактических работ на центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктах, в Сургуте промывают системы теплоснабжения в жилых домах.

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