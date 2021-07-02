Югорские спортсмены стали призерами первенства России по тяжелой атлетике Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Югорские спортсмены успешно выступили на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте 15-23 лет. Соревнования проходят в Салавате с 25 июня по 2 июля.

Шамиль Аммаев из Сургутского района выступал в весовой категории 89 кг и занял третье место в «рывке», «толчке» и по сумме двух упражнений с результатом 322 кг. Также, успешно выступил и Георгий Кесаев из Сургутского района и завоевал серебро в весе до 96 кг, с результатом 353 кг.

На соревнованиях кроме Шамиля и Георгия Югру представили ещё шесть тяжелоатлетов.

Отметим, ранее мы писали, как в Югре проходили всероссийские соревнования по хоккею «Первенство клубных команд». В турнире участвовали 8 сильнейших юношеских команд России.