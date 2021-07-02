В Сургуте пенсионерка перевела лже-банкирам 1,6 миллионов рублей Фото: pixabay.com

В полицию Сургута обратилась 69-летняя женщина и рассказала, что мошенники украли у неё более 1,6 миллиона рублей.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонили с московского номера телефона. Аферист представился сотрудником Центрального банка и сообщил пенсионерке о том, что с её банковского счёта происходят попытки списания денег. Для того, чтобы предотвратить кражу звонившие посоветовали перевести сбережения на «резервный счет», номер которого женщине предоставят.

Пенсионерка поверила лже-банкиру и перевела около 500 тысяч рублей на разные счета, которые ей предоставил мошенник. Далее женщина отправляла злоумышленникам все свои и кредитные деньги. В результате потерпевшая совершила около 108 переводов на разные счета аферистов.

После того, как аферист забрал последнее у пенсионерки, на связь он больше не выходил.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.