Коронавирус в Югре. Последние новости на 2 июля 2021 года: скончался 1 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 2 июля 2021 года. На территории Югры зарегистрировано 129 новых случаев коронавируса, за весь период зафиксировано 60 017 случаев COVID-19. Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено в Сургуте – 23.

За сутки на COVID-19 обследованы 5 067 человек. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 116 случаев, 13 случаев завозных. За прошедшие сутки от коронавируса скончался 1 человек, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 810 человек. Но есть и хорошие новости: за день выписаны по выздоровлению 115 человек, за весь период пандемии выздоровели от коронавируса 57 990 жителей Югры.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается. Мы рассказали, где можно поставить прививку от коронавируса на территории Югры в 2021 года.

За последние сутки в России выявлено 23 543 новых случая коронавируса, зафиксировано 672 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 928 человек. Всего на сегодняшний день подтверждено 5 538 142 случая коронавируса. За весь период зарегистрировано 135 886 смертей, выздоровел 5 017 321 человек.