Погода в Югре на 2 июля 2021 года: местами кратковременный дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 2 июля 2021 года: температура воздуха днём по южной половине +25, +30 °C, местами до +35 °C, по северной половине +19, +24 °С. Температура воздуха ночью +17, +22 °С, местами +9, +14 °С. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Ночью по восточным районам сильный дождь. Гроза и северо-восточный ветер 8-13 м/с, местами порывы 17-20 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +26, +28 °С, ночью +19, +21 °С. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Ночью без осадков, ветер северо-восточный 8-13 м/с.

По южным районам округа ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +33 С° и выше.