Югорчанка стащила телефон у соседа и может попасть за это в тюрьму Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нефтеюганского района обратился житель сельского поселения Сингапай с заявлением о краже телефона.

Подозреваемую нашли быстро, ею оказалась ранее судимая 33-летняя жительница этого же поселения, соседка заявителя. Следователь выяснил, что женщина зашла к соседу одолжить гаечный ключ, а когда через некоторое время она пришла, чтобы вернуть инструмент, хозяин квартиры пригласил женщину на чай. За столом заявитель делился с гостьей воспоминаниями о недавно скончавшейся супруге, показывал фотографии. Когда подозреваемая засобиралась домой, мужчина не заметил, что та покинула квартиру, прихватив с собой его сотовый телефон. Мужчина оценил стоимость потер в 12 тысяч рублей.

Против девушки возбуждено уголовное дело, ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы срок до пяти лет.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение и материалы дела направлены в суд.