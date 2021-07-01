Число заболевших коронавирусом в Югре на 1 июля 2021 года увеличилось на 129 человек Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 129 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. За весь период пандемии выявлено 60 017 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3563,74 случая на 100 тысяч населения. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 19 случаев, 18-29 лет – 17 случаев, 30-49 лет – 54 случая, 50-64 лет – 30, старше 65 лет – 9. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 116 случаев, 13 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 100 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 диагностирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 129 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 9 047 человек, сняты с наблюдения – 229 268 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 5 067 человек, всего прошли обследование 1 814 299 югорчан.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Сургуте – 23, Нижневартовске – 15, Ханты-Мансийске – 13 и Советском районе – 12. Также случаи заболевания за день подтверждены: в Нефтеюганске – 10; Югорске – 10; Нягани – 9; Урае – 6; Нефтеюганском районе – 6; Лангепасе – 5; Мегионе – 5; Октябрьском районе – 3; Кондинском районе – 2; Нижневартовском районе – 2; Сургутском районе – 2; Когалыме – 1; Пыть-Яхе – 1; Радужном– 1; Белоярском районе – 1; Березовском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

Состояние 90 пациентов тяжёлое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки от коронавируса скончался 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 810 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 115 человек, за весь период пандемии вылечились от ковида 57 990 югорчан.

На сегодняшний день в России выявлено 5 538 142 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки – 23 543 новых случая. За весь период выписан по выздоровлению 5 017 321 человек.