Житель Ханты-Мансийска в пьяной ссоре получил удар ножницами в шею и умер Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело против 56-летнего местного жителя, который подозревается по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

Как сообщают следователи, инцидент произошел 28 июня около 15 часов в квартире одного из домов по улице Чехова в Ханты-Мансийске. Обвиняемый мужчина и его сосед поругались во время употребления горячительных напитков. Ссора произошла из-за того, что гость начал оскорблять сожительницу хозяина квартиры. Постепенно ссора переросла в драку и хозяин квартиры ударил своего оппонента лезвием хозяйственных ножниц в шею. От полученной раны 29-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали, а по уголовному делу продолжается расследование.

Пьяные ссоры, как показывает практика, приводит к страшным трагедиям. Так, мы писали о случае в Ханты-Мансийске, когда пьяный мужчина заколол друга сувенирным кинжалом.