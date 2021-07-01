В Ханты-Мансийске прошло торжественное вручение аттестатов Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске прошло торжественное вручение аттестатов выпускникам школ. Мероприятие провели с соблюдением всех мер профилактики коронавируса. В школе №1 имени Юрия Созонова вручение проводилось на открытом воздухе, выпускники получили документ о среднем общем образовании, а после сделали памятные фотографии в специально отведенной фотозоне. На вручении присутствовали только школьники и родители, получившие сертификат о вакцинации или представившие отрицательный результат ПЦР-теста.

– Мы очень любим своих выпускников. На их долю выпало большое испытание – это обучение в период пандемии. Меньше проводилось общественно значимых мероприятий, где бы они могли проявить себя в очном режиме. И все же выпуск чудесный. У нас есть шесть предполагаемых медалистов, и уже есть два стобалльника. Всем выпускникам хотим пожелать двигаться только вперед, расти, стремиться к высотам, постигать все самое лучшее и, конечно же, прославлять нашу школу, – рассказала директор школы Татьяна Пуртова.

На торжестве чествовали выпускников, которые показали высокие результаты на всероссийских конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, набравших максимальное количество баллов на ЕГЭ. Ребятам выдали награды за успехи в учёбе, а родителям – благодарственные письма, а также небольшие колокольчики, как памятный подарок.

В этом году аттестаты в Ханты-Мансийске получили 1 100 девятиклассников и более 600 одиннадцатиклассников.