В Сургуте перед судом предстанет мать сгоревших в дачном доме детей Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте следственные органы завершили расследование уголовного дела против 31-летней женщины, которая обвиняется причинении смерти по неосторожности.

В следственном комитете сообщают, что обвиняемая, не имела постоянного места жительства и проживала со своими несовершеннолетними детьми в садовом доме своей матери. Жилье не предназначено для проживания в холодный период, но женщину это не пугало и она, пренебрегая своими обязанностями по воспитанию детей, и обеспечению их безопасности в марте оставила их в доме без присмотра.

Женщина не отключила от сети электрообогревательные приборы, которые находились в аварийном режиме из-за круглосуточного использования. Кроме того, уходя на работу она заперла дверь в дом снаружи. Из-за перегрева электропровода удлинителя произошло короткое замыкание и возгорание напольного покрытия внутри дома. Из-за запертой двери 8-летняя дочь и 5-летний сын обвиняемой не смогли выбраться из горящего дома и скончались от отравления продуктами горения.

Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Следователи собрали доказательства её вины и уголовное дело направлено в суд.