Сегодня вечером и ночью в Югре возможны сильные дожди и гроза Фото: Юлия Кучеренко

По данным синоптиков в округе ожидаются неблагоприятные явления природы. Начиная с вечера сегодняшнего дня, по вечер следующего в округ ночью придут кратковременные дожди, по восточным районам сильные дожди. В отдельных районах гроза и северо-восточный ветер 8-13 м/с, местами порывами 17-20 м/с. Температура воздуха +17,+22 °С. В окружном центре без осадков и ветер 8-13 м/с.

Спасатели предупреждают жителей и гостей Югры, что в связи с опасными погодными явлениями необходимо соблюдать скоростной режим, управляя транспортным средством учитывать особенности и состояние автомобиля, дорожные и природные условия, а также видимость в направлении движения.

При чрезвычайной ситуации можно звонить по номерам экстренных служб с мобильного телефона 112, со стационарного - 01.