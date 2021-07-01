Югорчанка, при заказе пиццы, отдала сорок тысяч аферистам Фото: Юлия Кучеренко

За минувший день в Югре зарегистрировано 17 случаев мошенничества. Жители региона перевели на счета злоумышленников больше 4 миллионов рублей. Самые крупные суммы отдали жители Сургута, Нягани и Ханты-Мансийска. Основная схема развода – несанкционированное списание денег.

Так, пенсионерка из Сургута поверила мошенникам, которые представились сотрудниками службы безопасности и сообщили ей о якобы списании денег. Доверчивая югорчанка предоставила всю секретную информацию мошенникам, которые похитили все её накопления в сумме 1,6 миллионов рублей.

А жительница окружной столицы пополнила карманы аферистов на 800 тысяч рублей. Она пыталась помешать мошенникам оформить на неё кредит и взяла, по совету "доброжелателей" встречный кредит в другом банке. После чего перевела деньги аферистам.

Вартовчанка лишилась 40 тысяч при заказе пиццы и наткнулась на сайт-двойник, где оформила заказ. Там она ввела реквизиты свой банковской карты, откуда и произошло списание денег.

Кроме того, югорчане пополнили списки потерпевших при незаконном оформлении микрозаймов. В основном, это женщины среднего возраста из Сургута.