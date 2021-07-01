В Сургуте, за похищение и насилие девушек, будут судить троих мужчин Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте следователи завершили расследование уголовного дела против троих жителей Белого Яра.

В октябре прошлого года 26-летний обвиняемый, вместе с ещё тремя соучастниками через соцсети пригласили 25-летнюю сургутянку в гости под предлогом знакомства. В момент, когда девушка подходила к месту встречи, 26-ти и 30-ти летние обвиняемые, ударили её по лицу и угрожая убийством затащили в автомобиль «Тойота Рав-4».

В машине сидели 25-ти и 32-х летние их соучастники, они отвезли девушку за пределы Сургута и в безлюдных местах стали бить её руками по лицу, угрожая убийством. А затем поочередно изнасиловали потерпевшую. В автомобиле злоумышленник отобрал у потерпевшей сумку, из которой украл 15 тысяч рублей.

После этого похитители, воспользовавшись телефоном девушки от её имени пригласили 32-летнюю подругу встретиться. Когда та подошла к назначенному месту злоумышленник подошёл к ней сзади и, обхватив руками с силой затащил в авто, а после его соучастники выехали за пределы города в Белый Яр. Злоумышленники угрожали второй потерпевшей убийством и нанесли несколько ударов по лицу, после чего 30-летний обвиняемый изнасиловал девушку.

По пути злоумышленники узнали, что сожитель второй потерпевшей увидел похищение и преследует их, но не прекратили преступление и продолжили насилие над жертвами до того момента, как в районе одной из улиц городского поселения Белый Яр девушки выпрыгнули из автомобиля. От падения на большой скорости одна из них получила травмы головы, вторая – перелом ноги.

Похитителей задержали около одного из магазинов посёлка. Свою вину они так и не признали, 32-летний соучастник скончался в феврале 2021 года. А остальные преступники ждут суда.