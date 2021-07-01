В Мегионе состоится Кубок России, чемпионат и первенство УрФО по мотокроссу Фото: Администрация Мегиона

В Югре пройдут Кубок России, чемпионат и первенство УрФО по мотокроссу. Мегион готовится принять зрелищные старты в эти выходные, 3 и 4 июля, которые состоятся на полигоне для технических видов спорта в северо-западной промышленной части города.

Организатором соревнований выступила мегионская городская общественная спортивная организация «Северная лига». Заезды пройдут при поддержке администрации Мегиона, а также Федераций мотоциклетного спорта России и Югры.

Участвовать в мероприятии будут сильнейших мотогонщики Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Югры и Ямала.

Парад открытия соревнований начнётся 3 июля в 12:00.

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