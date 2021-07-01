В Сургуте от пожаров спасли двух человек и кошку Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Вчера вечером в Сургуте сообщили о пожаре в пятиэтажном доме по улице Московской. Когда спасатели приехали на место, чёрный дым валил из окна на третьем этаже.

В квартире, у дверного проёма нашли мужчину, который, надышавшись дымом, находился в предобморочном состоянии. Его вывели на свежий воздух и передали скорой. Пострадавший получил ожоги первой степени и отравление продуктами горения. Как оказалось, пожар начался с кухни, загорелась плита. Специалистам удалось ликвидировать пожар уже через 5 минут.

Ещё один пожар в Сургуте произошел ранним утром и разбудил жителей 17-этажного дома по улице Крылова. Через 4 минуты после сообщения к месту происшествия приехали первые пожарные, к этому моменту наблюдался густой чёрный дым, вырывающийся из окон первого этажа. Пожарные попали в горящую квартиру через окно.

Видимость в квартире была нулевая и спасатели двигались наощупь. В одной из комнат обнаружили женщину, которая не могла самостоятельно выбраться и по внешним признакам, находилась в алкогольном опьянении. Она кричала, что-то про кошку, но в тот момент пожарным слышалось слово «дочка» и они тщетно пытались найти ребёнка в квартире. Пострадавшую вывели из дома и передали медикам, а кошку всё-таки тоже нашли.

Ликвидировать горение спасателям удалось через 6 минут после прибытия. От пожара квартира закопчена по всей площади, на кухне повреждена мебель. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём.