Жителей Нижневартовска атакуют клещи Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Нижневартовске с начала тёплого сезона к медикам обратились несколько десятков человек с укусом клещей. Из них около ста – это дети. Стоит отметить, что клещи несут угрозу тем, что переносят множество возбудителей инфекций, опасных для человека. Самые распространенные болезни, передаваемые клещами - клещевой энцефалит и боррелиоз. Обе эти болезни могут привести к тяжелой инвалидности и даже смерти. - Примерно 30% привозят клещей из леса, около четверти – с дачных участков. Из парковых зон, где была произведена акарицидная обработка, – 1–1,5 процента, не больше. Как только активность людей в части посещения леса возрастёт, соответственно, вырастет и количество укусов клещей. В сравнении с прошлым годом цифры примерно те же. Свою роль играет прохладная погода – клещи меньше проявляют активность, - рассказал Александр Жильцов, врач травматолог-ортопед Нижневартовской окружной клинической детской больницы.

Врачи отмечают, что количество пострадавших пока не критическое, но достаточно большое, чтобы усилить меры предосторожности. Собираясь в лес, лучше одеться в максимально закрытую одежду, использовать репелленты, после прогулки по лесу внимательно осмотреть тело. Специалисты рекомендуют при обнаружении клеща срочно обратиться в травмпункт. В случае, если он снят самостоятельно, то лучше сохранить клеща в чистой ёмкости и принести в лабораторию Роспотребнадзора.