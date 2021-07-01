В Советском районе мужчина украл девять кусторезов и признался в преступлении Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в округе зарегистрировано 64 преступления. По горячим следам раскрыто 39.

В Советском районе 36-летний мужчина украл девять кусторезов, принадлежащих 42-летней жительнице Урая. Ущерб составил 50 тысяч рублей. Против него возбуждено уголовное дело, нарушитель уже сознался в преступлении и находится под подпиской о невыезде.

В Когалыме, при выходе из леса со стороны СОНТ «Приполярный» задержали 27-летнего мужчину с подозрительным свёртком, обмотанным изоляционной лентой. В свёртке находился полимерный пакетик с наркотиком массой 0,81 грамма. Возбуждено уголовное дело, преступник находится под подпиской о невыезде.

В Пыть-Яхе 34-летний югорчанин, находясь в организации, расположенной по улице Магистральная, украл лежащий на столе сотовый телефон. Ведётся проверка, нарушитель уже ранее судим за кражу и вымогательство.

Кроме того в Югре раскрыто 9 ранее зарегистрированных преступлений, из них 5 тяжких и особо тяжких, и 1 преступление прошлых лет.