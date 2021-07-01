Коронавирус в Югре. Последние новости на 1 июля 2021 года: усилены меры профилактики Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 1 июля 2021 года. В Югре за сутки зарегистрировано 125 случаев коронавируса, с марта прошлого года зафиксировано 59 888 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3556,08 случая на 100 тысяч населения. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 9 случаев, 18-29 лет – 19 случаев, 30-49 лет – 56 случаев, 50-64 лет – 30, старше 65 лет – 11. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 108 случаев, 17 случаев завозных.

Больше всего случаев коронавируса за день выявлено в Сургуте, там зарегистрировано 26 случаев. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 108 случаев, 17 случаев завозных.

В тяжёлом состоянии находятся 89 пациентов, 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 809 человек. За сутки выписаны 107 человек, за весь период пандемии выздоровели 57 875 югорчан.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Ханты-Мансийске усилили санитарную обработку дорожных сетей и объектов внешнего благоустройства, особенно уделяют внимание обеззараживанию остановок, лавочек и урн.

Кроме того, из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом в Югорске и Советском районе приняли решение увеличить количество специализированных коек ковидного госпиталя.