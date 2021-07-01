Погода в Югре на 1 июля 2021 года: воздух прогреется до +37 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 1 июля 2021 года: температура воздуха днём +32, +37 °С, по восточным районам +22, +27 °С, ночью +15, +20 °С, по восточным районам +9, +14 °С. Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный, по северо-западу сильный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер южных направлений ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 6-11 м/с, по западной половине порывы 16-21 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +32, +34 °С, ночью +17, +19 °С. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днём без осадков. Ветер южных направлений ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с.

По 4 июля по южным районам округа ожидается сильная жара. В течение суток 1 июля местами по западной половине Югры ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра до 16 – 21 м/с.