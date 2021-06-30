В Сургуте достроили новую школу на 900 мест Фото: Администрация Сургута

В Сургуте совсем скоро свои двери для учеников откроет новая школа в 32 микрорайоне. Школу построили благодаря национальному проекту «Образование» за счёт федерального, окружного и местного бюджетов. Дети могут обучаться в комфорте, для этого созданы все условия. В новой школе есть бассейн, тренажерный и актовый залы, просторные классы, оснащенные современным оборудованием. На территории предусмотрена парковка для маломобильных жителей, три подъездных пути. Школа рассчитана на 900 мест и позволит разгрузить близлежащие образовательные учреждения. Сейчас школу готовят к учебному году и наводят красоту, а также готовят документы на получение лицензии.

Напомним, ранее мы сообщали, как в Югре начнет работу школа "Добро.Университета", благодаря федеральному сетевому образовательному проекту. А также, как готовилась к открытию новая школа в Нижневартовске.