Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 июня 2021 года увеличилось на 125 человек Фото: Юлия Кучеренко

Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 июня 2021 года увеличилось на 125 человек в 21 муниципалитете. За всё время в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 59 888 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 90 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 диагностирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 121 случае, по 4 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 399 человек, сняты с наблюдения – 228 694 жителя региона. За сутки на COVID-19 обследованы 4 109 человек, всего прошли обследование 1 809 232 жителя региона.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом выявлено: в Сургуте – 26; Советском районе – 14; Нижневартовске – 16 и Ханты-Мансийске – 11. Также случаи заражения за день подтверждены: в Нефтеюганске – 10; Югорске – 10; Лангепасе – 9; Кондинском районе – 5; Мегионе – 3; Пыть-Яхе – 3; Нефтеюганском районе – 3; Нягани – 2; Покачах – 2; Урае – 2; Нижневартовском районе – 2; Октябрьском районе – 2; Когалыме – 1; Радужном – 1; Березовском районе – 1; Сургутском районе – 1 и Ханты-Мансийском районе – 1.

Состояние 89 пациентов тяжелое, 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 809 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 107 человек, за весь период пандемии вылечились 57 875 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 21 042 новых случая коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 669 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 16 356 человек. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 5 514 599 случаев коронавируса. За весь период - 135 214 летальных исходов, выздоровели 5 000 393 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.