В Югре ожидается сильный ветер, дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

По информации югорских синоптиков в округе ожидаются неблагоприятные явления природы. В течении суток 1 июля местами по западной половине Югры, а именно в Березовском, Белоярском, Октябрьском, Советском и Кондинском районах ожидается сильный дождь, гроза и порывы ветра до 16 – 21 м/с.

А вот по югу Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского и Сургутского районов ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 33 ºС и выше в течение 3-х и более дней.

Спасители предупреждают жителей и гостей Югры соблюдать меры предосторожности: водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим.

В домах необходимо поддерживать прохладную температуру и стараться не находиться на жаре, избегать интенсивной физической нагрузки, а также не оставлять детей, и животных в припаркованных автомобилях.

Номера экстренных служб можно набрать с мобильного телефона - 112, со стационарного - 01.