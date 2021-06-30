Трое подростков украли у югорчанина запчасти на крупную сумму Фото: ОМВД России по Советскому району

В дежурную часть по Советскому району обратился 43-летний житель посёлка Малиновский по поводу кражи запчастей и деталей, с принадлежащих ему транспортных средств.

Полицейские смогли найти подозреваемых, которыми оказались трое несовершеннолетних жителей этого же и соседнего посёлков, 16 и 17 лет.

Молодые люди незаконно забрались в ангар, расположенный на территории промзоны посёлка Юбилейный, откуда украли запчасти и детали, демонтированные с трактора «ТТ-4» и автомобиля «УАЗ 469». Владелец потерпел материальный ущерб в 120 тысяч рублей, а парни сдали краденные запчасти в пункт приёма металла и выручили всего 9 тысяч рублей.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину". По этой статье может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.