В Югре впервые за 20 лет отремонтируют мост через реку Крестьянка Фото: pixabay.com

В Югре начался ремонт моста через реку Крестьянка на дороге «Нягань – Приобье» в Октябрьском районе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Закончить ремонт моста протяженностью 112 метров планируют до конца сентября. Мост находится на 19 километре трассы «Нягань – Приобье», которая входит в опорную сеть автодорог России, поэтому особенно важно обеспечить комфортное и безопасное движение транспорта.

Ремонт моста через реку Крестьянка проводится впервые за всё время его использования – с 2001 года. Его элементы безопасности уже не соответствуют нормативным требованиям, а именно: несущие элементы имеют трещины и сколы до оголения арматуры, дорожное покрытие требует замены.

Специалисты подрядной организации заменят 10 сводчатых балок пролетных строений, на остальных балках проведут восстановление высококачественными ремонтными смесями, усилят промежуточные и береговые опоры, восстановят гидроизоляцию моста, смонтируют новое металлическое барьерное и перильное ограждение, уложат новое асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах.

На время проведения ремонта на одной половине моста организовали реверсивное движение.

По контракту стоимость ремонта составит около 88,5 миллиона рублей, которые будут выделены из регионального бюджета.